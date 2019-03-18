Названы регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий — на Северном Кавказе и в Туве, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости . Чукотский автономный округ не включен в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных.

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата подготовило рейтинг регионов РФ по уровню безработицы. Как говорится в исследовании, в 34 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в ноябре 2018 года — январе 2019 года составила 74,9 миллиона человек, из них 3,7 миллиона классифицируются как безработные с применением критериев Международной организации труда.

Портрет безработного

Согласно данным исследования, средний возраст безработного — 36,6 года. В среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца, в Кировской области и Татарстане — почти в два раза меньше времени: 4 и 4,3 месяца соответственно. При этом 24,5% безработных ищут работу 12 месяцев и более. Эксперты считают, что это свидетельствует о застойном характере безработицы. В сельской местности работу ищут еще дольше: из 1,4 миллиона безработных сельских жителей 31,2% искали работу год и более.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, в январе 2019 года из 3,7 миллиона безработных 20,4% составляют молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, а 19,6% — 50 лет и старше.

Лидируют Москва и Петербург

Согласно данным рейтинга, по итогам ноября 2018 года — января 2019-го уровень безработицы составил 4,8%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее. При этом в январе 2019 года уровень безработицы составил 4,9%.

В Москве — лидере рейтинга — уровень безработицы составил 1,2%. Также в первую пятерку вошли: Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5%).

"Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда (численности безработных на 100 открытых вакансий). В Москве на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 59 безработных, в Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий — 65 безработных", — говорится в исследовании.

Еще в 12 регионах показатель безработицы не доходит до 4%, например, в Татарстане, Калужской, Рязанской и Липецкой областях. Как сообщается в исследовании, основной фактор, определяющий уровень безработицы в регионах, — уровень их экономического развития.

"В большинстве случаев прослеживается четкая зависимость между показателями эффективности развития экономик регионов и уровнем безработицы. Впрочем, есть и исключения", — сообщается в исследовании.

Положительные тенденции

Как отмечают эксперты, тенденции к снижению уровня безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдаются в трех республиках: Тыве, Чечне и Северной Осетии-Алании. Несмотря на положительную оценку, эти регионы входят в восьмерку регионов с уровнем безработицы выше 10%.

На последнем месте среди российских регионов по уровню безработицы Ингушетия (26,3%). Предпоследнее место занимает Карачаево-Черкессия (16,2%), где по итогам ноября 2018 года — января 2019-го был самый высокий рост безработицы в стране — на 3,4 процентных пункта.

Также замыкают рейтинг Дагестан (13,7%), Чечня (13,2%), республика Алтай (12,6%), Кабардино-Балкария (11,5%). В последнюю десятку рейтинга попали и новые дальневосточные регионы — Бурятия (9,5%) и Забайкалье (10%).

"О сложной ситуации на рынке труда в замыкающей рейтинг группе также свидетельствует острый дефицит открытых вакансий к численности безработных", — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в первой половине 2019 года не ожидается предпосылок для существенного изменения ситуации на рынке труда.