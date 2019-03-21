Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Согласно действующим нормам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров. Поэтому им положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный. 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение их размера, но одновременно и сокращение доплаты. Таким образом, реальный размер пенсии малообеспеченных пенсионеров практически не изменился.

Внимание на это обратил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Согласно принятому закону, при подсчете общего материального обеспечения пенсионера сумма индексации пенсий будет исключаться и выплачиваться сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин , цель закона — "поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата".

Закон имеет обратную силу — перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Как уточнил Володин, "люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%, при этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки", так как перерасчет будет произведен автоматически".