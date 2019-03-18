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Эксперт назвал способ увеличить доходы предпенсионеров 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: iStock
Наиболее перспективные стажеры, по мнению 51 процента опрошенных, это молодежь до 24 лет. 38 процентов компаний считают, что выгоднее брать на стажировки сотрудников 25-34 лет. Решение стажировать работников 35-44 лет считают удачным всего 4 процента. О стажерах старше 45 лет говорил лишь 1 из 500 опрошенных.
Чем крупнее бизнес, тем чаще он делает ставку на молодых: обучать стажеров в возрасте до 24 лет считают выгодным 46 процентов компаний с численностью персонала менее 100 сотрудников и 61 процент предприятий, где занято более 1000 человек.
Перспективными стажерами считают сотрудников в возрасте 25-34 лет 44 процента представителей малого бизнеса и 31 процент HR-менеджеров (менеджеров по персоналу) из крупных компаний. Выгодным решением брать на стажировку сотрудников 35-44 лет считают 4 процента респондентов из компаний со штатной численностью менее 100 человек.
Ставку на молодых чаще всего делают компании сферы IT и телекома (72 процента), сферы услуг (62 процента). Стажеров 25-34 лет чаще других считают перспективными строительные компании (46 процентов) и торговые организации (45 процентов).
По мнению проректора Финансового университета Алексея Зубца, есть целый ряд бизнесов, в которых отсутствует верхнее ограничение по возрасту людей, принимаемых на работу или на стажировку. Например, страхование, где наоборот приветствуются люди достаточно взрослые.
"Это связано с тем, что страховым агентам приходится иметь дело с людьми, которые страхуют свое имущество. И обычно на такой ответственный шаг, как страхование имущества, идут люди зрелые. Поэтому им легче найти общий язык со своими сверстниками, — поясняет Зубец. — В социологии также нужны не юные кадры. Опытным людям с хорошим образованием легче разговорить человека и получить от него необходимое ответы".
А вообще бизнесу, считает Зубец, придется менять свое отношение к стажировкам.
"Наше правительство всерьез взялось за борьбу с бедностью, которая у нас носит возрастной характер, — подчеркивает Зубец. — Например, в Америке самые богатые представители общества — это люди предпенсионного возраста, которым около 65 лет. А в нашей стране самая богатая группа — это люди около 45 лет, дальше доход начинает снижаться. Поэтому переподготовка людей, получение ими новых востребованных на рынке профессий — это способ поправить материальное положение старших возрастных групп. Так что образование для людей среднего возраста и пожилых сегодня становится трендом, который позволит победить бедность и даст экономике дополнительные трудовые ресурсы".
Если же работодатели будут заниматься возрастной дискриминацией, то нужно смело обращаться в суд.
"Если государство поставит целью поддержку тех, кто обращается в суд с исками об отказе в трудоустройстве по возрасту, ситуация может сдвинуться с места, — отмечает Зубец. — Ну и плюс государственные программы переподготовки. Они также помогут представителям среднего и старшего возрастов лучше адаптировался на рынке труда. Мы предвидим создание целого рынка, направленного на переподготовку немолодых кадров. А это рынок на десятки миллиардов рублей".
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