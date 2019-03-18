Добавка в апреле: как вырастут социальные пенсии

Социальные пенсии в России будут повышены с 1 апреля 2019 года на 2%. Средний размер выплат увеличится до 9 266 рублей. Ранее в Минтруде сообщили, что расходы на индексацию составят 7 млрд рублей до конца текущего года.

Традиционное повышение социальных пенсий ожидается с 1 апреля 2019 года. На этот раз размер пособий будет проиндексирован на 2%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02», — говорится в постановлении.

Там же сказано, что Пенсионному фонду России (ПФР) необходимо проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента для увеличения пенсий.

В Минтруде России напомнили, что индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», — говорится в сообщении ведомства.

В этом году повышение выплат затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов в интервью «Газете.Ru», говорил, что речь идет о 3,7 млн человек. «Индекс — рост прожиточного минимума 2018 к 2017 году. Пока в бюджете заложен коэффициент 2,4. Если будет другой показатель, на него и проиндексируем», — говорил он.

Новые изменения позволят увеличить средний размер социальной пенсии до 9 266 рублей.

«Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно. Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет до 12 899 рублей, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, — до 10 942 рублей», — говорится в сообщении Минтруда России.

Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны с 1 апреля 2019 года увеличится до 31,3 тыс. рублей и 37,4 тыс. рублей соответственно, приводят цифры в министерстве.

По информации ведомства, расходы на индексацию с 1 апреля 2019 года на 2% размеров социальных пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 7 млрд рублей до конца текущего года.

Также предусмотрено, что будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Кроме того, речь идет о надбавках гражданам из числа работников летно-испытательного состава, а также начислениям к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава. Индексация будет проведена, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий.

Напомним, что социальная пенсия по старости устанавливается тем, кто не приобрел полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Речь идет о женщинах и мужчинах, достигших возраста 60 и 65 лет, которым не хватило страхового стажа и баллов для назначения страховой пенсии по старости.

Что касается работающих пенсионеров, им с 2019 года пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры так и не увидели.

Эту проблему призван решить проект закона, который уже прошел первое чтение в Госдуме и предусматривает изменение порядка расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров. Перерасчет должен быть сделан до 1 июля 2019 года.

Как ранее отметили в ПФР, перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.