Эксперты заявили о «войне с наличными» в России

Опрошенные «Ура.ру» эксперты заявили , что за прошлый год в России серьезно сократилось число банковских отделений и банкоматов, что выгодно государству, но не населению и бизнесу.

По итогам 2018 года в стране стало на 10,9 процента меньше банковских подразделений, а банкоматов — на 5,5 процента. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что для экономики лучше, когда деньги находятся не на руках у граждан, а на банковских счетах. Средства, хранящиеся в банке, приносят прибыль их владельцу, но еще больше — самой кредитной организации.

По мнению экономиста Владислава Жуковского, политика по переводу страны на безналичные расчеты связана с желанием властей контролировать денежные потоки.

«Государство объявило войну наличным. <…> Это делается с целью, чтобы все денежные операции стали подотчетными и прозрачными, можно было более эффективно собирать налоги», — подчеркнул он.

Жуковский считает, что оборот наличных серьезно сократится в России уже в ближайшие три-четыре года.

Журавлев отметил, что жители российских регионов часто не могут позволить себе даже самые дешевые смартфоны. Без смартфона не получится совершать безналичные расчеты, кроме того, в некоторых деревнях до сих пор нет интернета, пояснил он. Эксперт добавил, что из-за повсеместного перехода на безналичку мелкому бизнесу придется потратить много денег на оборудование для расчетов по картам.