Эксперты заявили о «войне с наличными» в России 

Опрошенные «Ура.ру» эксперты заявили, что за прошлый год в России серьезно сократилось число банковских отделений и банкоматов, что выгодно государству, но не населению и бизнесу.
По итогам 2018 года в стране стало на 10,9 процента меньше банковских подразделений, а банкоматов — на 5,5 процента. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что для экономики лучше, когда деньги находятся не на руках у граждан, а на банковских счетах. Средства, хранящиеся в банке, приносят прибыль их владельцу, но еще больше — самой кредитной организации.
По мнению экономиста Владислава Жуковского, политика по переводу страны на безналичные расчеты связана с желанием властей контролировать денежные потоки.
«Государство объявило войну наличным. <…> Это делается с целью, чтобы все денежные операции стали подотчетными и прозрачными, можно было более эффективно собирать налоги», — подчеркнул он.
Жуковский считает, что оборот наличных серьезно сократится в России уже в ближайшие три-четыре года.
Журавлев отметил, что жители российских регионов часто не могут позволить себе даже самые дешевые смартфоны. Без смартфона не получится совершать безналичные расчеты, кроме того, в некоторых деревнях до сих пор нет интернета, пояснил он. Эксперт добавил, что из-за повсеместного перехода на безналичку мелкому бизнесу придется потратить много денег на оборудование для расчетов по картам.
Ранее глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что бумажные банкноты будут востребованы еще долго, а электронные деньги заменят их не скоро. По мнению Трачука, в мире еще не появились электронные платёжные инструменты, превосходящие купюры по степени надежности и удобства. Глава Сбербанка Герман Греф также выражал уверенность, что наличные деньги не исчезнут и еще долго будут использоваться людьми.