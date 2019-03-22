Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.81
$
63.92
72.60
72.83
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
67.68
+0.03 Золото
1310.08
+0.12 РТС
1237.68
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1374
+0.0193
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию 

Российская Газета + ещё 10 2 часа назад
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан. В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Например, нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий.
А также граждан, ставших инвалидами вследствии катастрофы, и граждан, принимавших участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения. Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности).
В то же время нетрудоспособные члены семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, не могут получать пенсию по случаю потери кормильца. Она им по действующему закону не положена.
Автор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Барышев считает это несправедливым и предлагает уравнять семьи в правах. И установить возможность для получения двух пенсий нетрудоспособными членами семей тех, кто принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на "Маяке", а также по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча.
Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан. Во-первых, участники Великой Отечественной войны (ВОВ). Во-вторых, те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы.
В-третьих, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших в период прохождения военной службы, либо вследствии военной травмы после увольнения с военной службы. В-четвертых, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
К этому списку получателей двух пенсий еще можно отнести федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей — они получают страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет.
Как отметили в ПФР, в зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначается государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.
Российская Газета: последние новости
Когда выгодно закупать валюту для майских отпусков Заемщикам дадут право уходить на ипотечные каникулы Росстат остановил публикацию помесячных данных о доходах граждан
Комментарии11
Личный счет , Видео , Андрей Барышев , Пенсионный фонд РФ , ПО МАЯК , Госдума , "Российская газета"
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение