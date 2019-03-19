Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов

Министерство экономического развития РФ предложило оставить гражданам с их зарплат и пенсий после взыскания долгов не менее прожиточного минимума. Соответствующий документ уже разослан на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом документа.

Разработчики уточнили, что в расчет будет приниматься размер прожиточного минимума, установленный в регионе во втором квартале предыдущего года, пишет ИА FlashSiberia. Данная гарантия не будет действовать при удержании задолженности по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Предполагается, что изменения вступят в силу через полтора года после официального опубликования закона.