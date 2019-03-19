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Вице-адмирал рассказал о зарплате командира подводной лодки 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ на сегодняшний день составляет порядка 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости во вторник бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.
Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.
"Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей", — сказал Бурцев.
Он подчеркнул, что сейчас попасть служить на подводную лодку очень сложно из-за высокой заработной платы. "Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег", — сказал вице-адмирал.
Моряки-подводники ВМФ России отмечают 19 марта свой профессиональный праздник.
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Личный счет , Николай Евменов , Олег Бурцев , РИА Новости
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