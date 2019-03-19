Вице-адмирал рассказал о зарплате командира подводной лодки

Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ на сегодняшний день составляет порядка 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости во вторник бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев

Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

"Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей", — сказал Бурцев.

Он подчеркнул, что сейчас попасть служить на подводную лодку очень сложно из-за высокой заработной платы. "Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег", — сказал вице-адмирал.

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