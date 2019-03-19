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Вкладчиков «Кэшбери» начали по-новому разводить на деньги 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Пострадавших от действий финансовой пирамиды «Кэшбери» вкладчиков начали вовлекать в новую криминальную схему, сообщает «Коммерсантъ».
В разных регионах России гражданам звонили злоумышленники, представляясь сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков, и просили предоставить персональные данные (отчество и адрес), чтобы якобы подать коллективный иск в суд и взыскать деньги с «Кэшбери». В самом фонде опровергли связь с этими звонками.
Участникам «коллективного иска» обещали компенсацию в 20-30 процентов от суммы вклада и 125 тысяч рублей из «наложенных на "Кэшбери" государством штрафов». Выплаты мошенники обещали осуществлять через кассовый операционный центр «Росгосстраха». В самой компании заявили, что все это «очевидно криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании», которую должны пристально изучить правоохранительные органы.
Перед началом обзвона бывших вкладчиков сайт «Кэшбери» не работал, но в конце прошлой неделе он снова стал доступен. При этом на сайте появилось предостережение не верить уволившимся сотрудникам, обещающим помочь вернуть вложения. Параллельно заработал сайт Cashbery 2019, на котором вкладчики рассказывают, как им вернули деньги.
В Банке России заявили, что следят за всеми новостями, связанными с «Кэшбери». В пресс-службе регулятора заметили, что мошенники пытаются вытянуть дополнительные деньги из жертв пирамид, «используя методы социальной инженерии».
Ранее сообщалось, что вкладчики «Кэшбери», не получив обещанных 1 декабря выплат, начали переводить деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC (Global Decentralized Community). Часть участников «Кэшбери» перевели в новый проект автоматически, например, тех, чьи вложения не превышали 20 тысяч рублей.
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Личный счет , Росгосстрах , МВД , Центральный банк России
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