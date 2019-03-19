ФСБ присмотрит за биткоинами россиян

Речь идет про отдельный закон, регулирующий выпуск и оборот криптовалюты. Законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), который внесли в Госдуму в марте 2018 года, не регулирует оборот криптовалют, уточнил Аксаков. По его словам, в открытых блокчейнах нельзя использовать российское право, поэтому законодатели решили не регулировать эти процессы.

Росфинмониторинга, Минфина, Минэкономразвития и Для разработки нового законопроекта на базе комитета создается рабочая группа с участием представителей ФСБ ЦБ . Текущая версия законопроекта о ЦФА регламентирует, как непубличным компаниям и индивидуальным предпринимателям выпускать цифровые активы, которые будут подтверждать денежные и другие права инвесторов в капитале компании, уточнил Аксаков.

Депутаты из профильного комитета получили замечания ФСБ, которая обратила внимание на отсутствие в этом законопроекте регулирования «криптовалют, биткойнов и других инструментов», которые активно используются, «в том числе для отмывания капитала, полученного преступным путем».

Ранее сообщалось, что Банк России решил ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов, к ним относятся любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования.