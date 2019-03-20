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Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на уже выданные кредиты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин заявил, что «ипотечные каникулы» можно распространить на уже действующие договоры.
«Люди восприняли это так, что эти «каникулы» будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Но как говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что это необходимо сделать в порядке исключения. Такой же позиции, заметил Путин, придерживается и Центробанк.
Президент выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.
Путин напомнил, что инициатива об «ипотечных каникулах» была озвучена в ходе его выступления с посланием Федеральному собранию. По общему правилу, действующее законодательство не предусматривает возможность «обратной силы» нормативных правовых актов, что не позволило бы применить норму об «ипотечных каникулах» к уже заключенным договорам, но такой оговорки сделано не было.
«Это отчасти и моя вина», — признал российский лидер.
Первый замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин поддерживает решение о придании новой поправке «обратной силы». По его словам, это очень важное и своевременное решение для распространения ипотечного кредитования в стране. В связи с этим, заметил он, Минфин поддержит решение по распространению законопроекта на действующие договоры.
Также Путин указал на необходимость повышать доходы жителей Крыма. Он констатировал, что многие проблемы на полуострове успешно решаются, а проблемами назвал как раз «повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев».
«Это также необходимость выравнивания цен на некоторые товары», — перечислил Путин.
Кроме того, он призвал развивать систему здравоохранения и образования в Крыму.
Ранее президент поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об «ипотечных каникулах».
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Личный счет , Недвижимость , Леонид Горнин , Владимир Путин , Госдума , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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