Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на уже выданные кредиты

Президент Владимир Путин заявил, что «ипотечные каникулы» можно распространить на уже действующие договоры.

«Люди восприняли это так, что эти «каникулы» будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Но как говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде», — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что это необходимо сделать в порядке исключения. Такой же позиции, заметил Путин, придерживается и Центробанк

Президент выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.

Путин напомнил, что инициатива об «ипотечных каникулах» была озвучена в ходе его выступления с посланием Федеральному собранию. По общему правилу, действующее законодательство не предусматривает возможность «обратной силы» нормативных правовых актов, что не позволило бы применить норму об «ипотечных каникулах» к уже заключенным договорам, но такой оговорки сделано не было.

«Это отчасти и моя вина», — признал российский лидер.

Первый замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин поддерживает решение о придании новой поправке «обратной силы». По его словам, это очень важное и своевременное решение для распространения ипотечного кредитования в стране. В связи с этим, заметил он, Минфин поддержит решение по распространению законопроекта на действующие договоры.

Также Путин указал на необходимость повышать доходы жителей Крыма. Он констатировал, что многие проблемы на полуострове успешно решаются, а проблемами назвал как раз «повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев».

«Это также необходимость выравнивания цен на некоторые товары», — перечислил Путин.

Кроме того, он призвал развивать систему здравоохранения и образования в Крыму.

Ранее президент поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об «ипотечных каникулах».