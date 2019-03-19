Росстат изменил методику расчета доходов населения

Росстат опубликует данные по денежным доходам населения за первый квартал 2019 года по обновленной методике и пересчитает данные за последние 6 лет, сообщил журналистам глава ведомства Павел Малков. Во вторник в Росстате прошло заседание научно-методологического совета, по итогам которого рекомендовано осуществить переход на обновлённую методику расчёта показателя доходов населения.

"Есть существенные, качественные изменения по сравнению с той методикой, с которой мы работали до сих пор. О чем договорились по итогам обсуждения. Первое, эксперты отметили, что нужно переходить на новую методику — она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные", — сказал Малков.

"Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии. При этом понятно, что и для органов власти, и для экспертного сообщества неприемлем переход на новую методологию без ретроспективного пересчета экономических рядов. Соответственно, сейчас Росстат проводит эту работу. Пересчитываем годовые и квартальные данные, начиная с итогов за 2013 год", — добавил он.

Пересчет данных по РФ завершится в апреле, по регионам — в июне.

Как отметил замглавы ведомства Константин Лайкам, не стоит ожидать радикального изменения в динамике доходов населения.

Кроме того, как сообщил Малков, Росстат приостановит публикацию ежемесячных данных по денежным доходам и перейдет к публикации материалов ежеквартально. Как подчеркнул Малков, Росстат продолжит обсуждение того, как развивать методику по расчёту денежных доходов дальше, и как ее можно совершенствовать.

"По новой методике всё равно есть вопросы, поэтому мы проведём дополнительное общественное обсуждение в интернете, соберём все предложения и еще раз вернемся к этому вопросу. Будет соответствующий почтовый ящик — мы ждем любые предложения, любые замечания", — сказал он.