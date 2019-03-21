Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.34
73.06
73.32
Прогноз
25.03 – 01.04
$
64.07
72.99
Индексы и котировки Brent
68.25
–0.20 Золото
1318.20
–0.00 РТС
1226.26
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
21.03
1.1423
+0.0111
06.03
1.1311
18.03
07.03
24.02

Рост реальных зарплат россиян ушел в минус 

Ura.Ru + ещё 32 59 минут назад
Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по отношению к январю прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант», противопоставив информацию данным Росстата.
«В январе 2019 года реальные располагаемые доходы [россиян] снизились на 1,3% в годовом выражении и продолжали падать и в феврале», — пишет издание со ссылкой на источник, близкий к руководству Росстата. Статистическое ведомство, напротив, сообщало, что в январе годовая динамика составила 1,1%, а в феврале — 0,7%.
В октябре зарплаты бюджетников поднимут на 4,3%. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, напоминает «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что правительство и Минэкономразвития разошлись в методологии подсчета реальных доходов населения. Глава министерства Максим Орешкин заявил, что Росстат (находится под контролем ведомства) изменит систему измерения. Экономист Денис Рикша отметил, что переход на новый способ определения доходов россиян скроет истинное положение дел, передает «Национальная служба новостей».
Ura.Ru: последние новости
Назван способ увеличить доходы предпенсионеров В России с 1 апреля поднимут пенсии Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов
Комментарии172
Личный счет , Видео , Дмитрий Медведев , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития , Ytro.ru
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение