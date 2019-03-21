Рост реальных зарплат россиян ушел в минус

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по отношению к январю прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант», противопоставив информацию данным Росстата.

«В январе 2019 года реальные располагаемые доходы [россиян] снизились на 1,3% в годовом выражении и продолжали падать и в феврале», — пишет издание со ссылкой на источник, близкий к руководству Росстата . Статистическое ведомство, напротив, сообщало, что в январе годовая динамика составила 1,1%, а в феврале — 0,7%.