В Казахстане началась паника из-за решения Назарбаева

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Жители Казахстана скупают валюту из-за ухода Назарбаева 

BFM.RU + ещё 1 49 минут назад
Жители Казахстана начали массово скупать валюту после заявления Нурсултана Назарбаева об уходе с поста президента страны. Некоторые обменные пункты прекратили продажу валюты из-за наплыва посетителей. В ряде обменников дорожает доллар.
Как сообщает «Интерфакс-Казахстан» в обменном пункте ТОО «Валюта KZ» в Астане доллары закончились из-за ажиотажного спроса со стороны населения.
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В 21:30 (18:30 мск) по времени Астаны в некоторых пунктах доллар США продавали по курсу $1/378,5, а в 22:00 (19:00 мск) американская валюта подорожала до 385 тенге за 1 доллар.
Стоит отметить, что Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США во вторник 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составлял 376,4 тенге за $1.
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