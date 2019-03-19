В Казахстане началась паника из-за решения Назарбаева

Жители Казахстана скупают валюту из-за ухода Назарбаева

Жители Казахстана начали массово скупать валюту после заявления Нурсултана Назарбаева об уходе с поста президента страны. Некоторые обменные пункты прекратили продажу валюты из-за наплыва посетителей. В ряде обменников дорожает доллар.

Как сообщает «Интерфакс-Казахстан» в обменном пункте ТОО «Валюта KZ» в Астане доллары закончились из-за ажиотажного спроса со стороны населения.

В 21:30 (18:30 мск) по времени Астаны в некоторых пунктах доллар США продавали по курсу $1/378,5, а в 22:00 (19:00 мск) американская валюта подорожала до 385 тенге за 1 доллар.

Стоит отметить, что Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США во вторник 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составлял 376,4 тенге за $1.