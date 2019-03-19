В Казахстане началась паника

Жители Казахстана начали массово скупать иностранную валюту после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента.
Как сообщает «Интерфакс-Казахстан», в некоторых обменных пунктах в Астане закончились доллары на фоне ажиотажного спроса населения.
В других обменниках доллар начал стремительно дорожать. В 21:30 (18:30 мск) по времени Астаны в некоторых пунктах доллар США продавали по курсу $1/378,5, через полчаса американская валюта стоила уже 385 тенге за 1 доллар.
Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США во вторник 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составлял 376,4 тенге за 1 доллар.
Нурсултан Назарбаев во вторник объявил о решении покинуть пост президента Казахстана.
Преемником Назарбаева на посту президента до следующих выборов станет спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев.