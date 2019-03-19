В Казахстане началась паника

В Казахстане начали массово скупать валюту из-за решения Назарбаева об уходе

Жители Казахстана начали массово скупать иностранную валюту после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента.

Как сообщает «Интерфакс-Казахстан», в некоторых обменных пунктах в Астане закончились доллары на фоне ажиотажного спроса населения.

В других обменниках доллар начал стремительно дорожать. В 21:30 (18:30 мск) по времени Астаны в некоторых пунктах доллар США продавали по курсу $1/378,5, через полчаса американская валюта стоила уже 385 тенге за 1 доллар.

Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США во вторник 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составлял 376,4 тенге за 1 доллар.

Нурсултан Назарбаев во вторник объявил о решении покинуть пост президента Казахстана.

Преемником Назарбаева на посту президента до следующих выборов станет спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев.