Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
64.60
73.16
66.55
Прогноз
25.03 – 01.04
$
63.50
72.00
Индексы и котировки Brent
67.69
+0.31 Золото
1304.94
+0.02 РТС
1219.78
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
20.03
1.1349
+0.0041
05.03
1.1308
17.03
06.03
22.02

Власти пересчитают доходы россиян 

Ura.Ru 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Росстат объявил о переходе на новую методику подсчета доходов россиян. Служба прекратит публиковать ежемесячные данные о доходах граждан России и начнет предоставлять информацию ежеквартально.
«Новая методика намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», — заявил глава Росстата Павел Малков.
Он объяснил, что при расчете ежемесячных данных служба не располагает значительной частью сведений, из-за чего актуальность данных ставится под сомнение, пишет деловая газета «Взгляд». По словам Малкова, данные о доходах граждан за первый квартал 2019 года будут подсчитаны по новой методике.
Реальные доходы россиян снижаются пятый год подряд, нарушая позитивные прогнозы Минэкономразвития, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно данным Росстата, по итогам 2018 года реальные доходы сократились на 0,2 процента. При этом по расчетам Минэкономразвития, они должны были вырасти на 3,4 процента.
Ura.Ru: последние новости
Власти пересчитают доходы россиян Назван способ увеличить доходы предпенсионеров Медведев распорядился повысить зарплаты бюджетникам
Комментарии
Личный счет , Росстат , Минэкономразвития , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Путину пожаловались на работу правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение