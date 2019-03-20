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Forbes назвал самые надежные банки России 2019 года 

Прайм + ещё 2 55 минут назад
Фото: ТАСС
Forbes составил рейтинг 100 надежнейших российских банков в текущем году, первое место в котором занял "Юникредит банк", сообщает издание.
Второе место в рейтинге — у Райффайзенбанка, а третье — у Росбанка. Всего в категории самых надежных оказались 30 банков против 13 годом ранее. При этом самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки
В прошлом году рейтинг надежности возглавлял Росбанк, который в этом году занял третье место. Четвертое место у Сбербанка, затем идет ВТБ. Ситибанк занимает шестое место, "ИНГ банк (Евразия)" — седьмое, "Нордеа" — восьмое. На девятой строчке оказался "Эйч-эс-би-си банк", а замыкает первую десятку "Креди Агриколь". Также в группу банков с наивысшей надежностью вошли Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.
"Более прозрачными становятся частные банки, а вот к банкам с госучастием, санируемым банкам и банкам под международными санкциями возникает все больше вопросов… Большая часть банков без рейтингов (из первой сотни по активам) приходится на банки на санации", — приводится на сайте издания замечание младшего директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмилы Кожекиной.
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Личный счет , Компании , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Креди Агриколь КИБ , Ситибанк , Сбербанк России , Россельхозбанк , ИНГ Банк , Альфа-банк , Forbes
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