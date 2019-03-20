Министерство труда планирует внести в Госдуму законопроект об изменении состава потребительской корзины в весеннюю сессию 2020 года, сообщил глава ведомства Максим Топилин.
По его словам, новая корзина должна вступить в силу с 1 января 2021 года, информирует ФАН.
«Речь будет идти, безусловно, о некоем расширении, прежде всего, продуктов питания, таких как молочные продукты, овощи, фрукты. Этот спектр нам требуется откорректировать в большую сторону», — заявил министр.
Как ранее писал News.ru, ощутимый рост цен на продукты в России ожидается с конца марта из-за роста годовой инфляции, пик которой придётся на апрель. Такой прогноз даёт Центробанк.