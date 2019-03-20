Топилин рассказал об изменении потребительской корзины

По его словам, новая корзина должна вступить в силу с 1 января 2021 года, информирует ФАН.

«Речь будет идти, безусловно, о некоем расширении, прежде всего, продуктов питания, таких как молочные продукты, овощи, фрукты. Этот спектр нам требуется откорректировать в большую сторону», — заявил министр.