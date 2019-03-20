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Глава Минтруда рассказал о причинах бедности семей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причины бедности семей различны, среди них отсутствие работы, нехватка образования, семейные проблемы и многодетность, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Причины бывают разные, в принципе мы их знаем, но нам очень важно дойти до каждой семьи и разработать дня нее фактически индивидуальный план вывода из этого сложного положения. Причины понятны, где-то нет работы, где-то не хватает образования, где-то есть проблемы семейные, различные сюжеты, где-то это просто многодетность», — сказал он.
Глава Минтруда напомнил, что, согласно поручению президента, уровень бедности в России к 2024 году необходимо снизить вдвое. По его словам, основное внимание должно быть уделено снижению уровня бедности семей с детьми и жителей сельских территорий.
«Однозначно мы видим, что главной точкой приложения должны быть, во-первых, семьи с детьми и, во-вторых, сельские территории», — добавил министр.
Топилин уточнил, что в декабре прошлого года в ряде регионов стартовал пилотный проект по снижению уровня бедности.
«Задача заключается в том, чтобы фактически дойти в каждом регионе до конкретных семей с тем, чтобы посмотреть, как у нас оценивается ситуация на уровне макроэкономических, статистических показателей, насколько в каждой конкретной семье имеются те или иные причины, с которыми сталкивается семья, те сложности, с которыми сталкивается каждая семья и попадает в эту низкодоходную группу», — пояснил Топилин.
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Комментарии4
Личный счет , Максим Топилин , Минтруд , Госдума
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