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Минтруд анонсировал публикацию статистики доходов работающих пенсионеров 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Статистика о доходах работающих пенсионеров будет публиковаться в открытом доступе, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Мы смотрим на то, что происходит и у работающих пенсионеров. Сейчас введена новая статотчетность, это к вопросу о том, что мы там что-то, где-то скрываем — не скрываем, ничего не скрываем. Мы будем публиковать данные о доходе работающих пенсионеров. Сейчас стыкуем данные, сколько работающие пенсионеры в среднем получают заработок, сколько пенсию, чтобы видеть, что происходит у работающих пенсионеров объективно. Это очень важно», — сказал он.
Топилин добавил, что «вся статистика открыта и по итогам… января-февраля у нас наблюдается уже реальный рост пенсий».
«Причем в среднем, и у работающих, и у неработающих, а у неработающих он выше», — пояснил Топилин.
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Личный счет , Максим Топилин , Минтруд , Госдума
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