Минтруд анонсировал публикацию статистики доходов работающих пенсионеров

Статистика о доходах работающих пенсионеров будет публиковаться в открытом доступе, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме

«Мы смотрим на то, что происходит и у работающих пенсионеров. Сейчас введена новая статотчетность, это к вопросу о том, что мы там что-то, где-то скрываем — не скрываем, ничего не скрываем. Мы будем публиковать данные о доходе работающих пенсионеров. Сейчас стыкуем данные, сколько работающие пенсионеры в среднем получают заработок, сколько пенсию, чтобы видеть, что происходит у работающих пенсионеров объективно. Это очень важно», — сказал он.

Топилин добавил, что «вся статистика открыта и по итогам… января-февраля у нас наблюдается уже реальный рост пенсий».

«Причем в среднем, и у работающих, и у неработающих, а у неработающих он выше», — пояснил Топилин.