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Россияне все чаще жалуются на просроченные продукты в магазинах 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России продажа просроченных товаров является самым частым нарушением потребительских прав граждан, на его долю приходится 47% жалоб. Такие данные приводят специалисты ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 40% россиян жалуются на ненадлежащее качество товаров и услуг, 33% — на обсчет и обвес. При этом 32% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с некомпетентностью персонала. 26% граждан пожаловались на необоснованное завышение цен. Для сравнения в 2010 году с такими жалобами выступали только 13% опрошенных.
Отмечается, что жители городов-миллионников встречаются со всевозможными нарушениями чаще, чем жители других населенных пунктов. В целом по итогам 2018 года 37% граждан столкнулись с такими нарушениями, пишут РИА Новости. Добавим, что на сайте ВЦИОМ результаты исследования пока не опубликованы.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россияне смогут пожаловаться на качество услуг через интернет. В Роспотребнадзоре отмечали, что чаще всего граждане жалуются на качество услуг ЖКХ, образования, медицины, хамство и обсчет в продуктовых магазинах.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Личный счет , Роспотребнадзор , РИА Новости , ФедералПресс
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