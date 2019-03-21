Россияне все чаще жалуются на просроченные продукты в магазинах

В России продажа просроченных товаров является самым частым нарушением потребительских прав граждан, на его долю приходится 47% жалоб. Такие данные приводят специалисты ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 40% россиян жалуются на ненадлежащее качество товаров и услуг, 33% — на обсчет и обвес. При этом 32% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с некомпетентностью персонала. 26% граждан пожаловались на необоснованное завышение цен. Для сравнения в 2010 году с такими жалобами выступали только 13% опрошенных.

Отмечается, что жители городов-миллионников встречаются со всевозможными нарушениями чаще, чем жители других населенных пунктов. В целом по итогам 2018 года 37% граждан столкнулись с такими нарушениями, пишут РИА Новости . Добавим, что на сайте ВЦИОМ результаты исследования пока не опубликованы.