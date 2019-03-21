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Высокие ставки по вкладам захотели запретить 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк собирается повысить нормы отчислений банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ), пишет «Коммерсантъ». Это может привести к тому, что банки станут снижать ставки по депозитам для компаний и населения.
По данным издания, ЦБ намерен понизить порог превышения базового уровня доходности вкладов (БУДВ) с нынешних двух процентных пунктов до 1,15. Также будет предусмотрена промежуточная величина — 1,7 процентных пункта.
Сейчас банки платят обязательные отчисления в ФСВ. Их размер зависит от объема привлеченных вкладов и ставок по ним. Если доходность по депозитам не превышает БУДВ (устанавливается регулятором, сейчас — 7,526 процента для вкладов на срок до 90 дней и 7,776 — до 180 дней) больше, чем на два процентных пункта, размер взноса равняется 0,15 процента от объема всех привлеченных средств за квартал. Если доходность превысила БУДВ на два процентных пункта и более, взносы вырастут до 0,225 процента, если на три процентных пункта и более — до 0,9 процента.
За счет отчислений в ФСВ управляющее им Агентство по страхованию вкладов (АСВ) компенсирует потери клиентам обанкротившихся банков — в пределах 1,4 миллиона рублей на каждого вкладчика.
ЦБ обеспокоен слишком высокими ставками по депозитам, которым банки, особенно мелкие, пытаются привлечь средства населения. Понижение порога предельной доходности должно привести к тому, что банки будут стараться сдерживать привлекательность депозитов для граждан, в том числе в рамках специальных акций, считают опрошенные изданием экономисты.
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Комментарии1
Личный счет , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России
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