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Visa и MasterCard захотели лишить денег 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Российские банки предлагают изменить порядок уплаты комиссии в пользу платежных систем, что может оставить последние без части заработка. Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании совета Ассоциации банков «Россия», пишет РБК.
По данным издания, банки предлагают оставить только один из двух нынешних комиссионных сборов. Сейчас их платят банки-эмитенты, выпускающие карты, и банки-эквайеры, обеспечивающие технический прием платежей. В сумме сбор с них составляет 0,3 процента от размера транзакции.
Кредитные организации предлагают оставить только комиссию от банков-эмитентов, причем снизить ее с нынешних 0,15 процента до примерно 0,1. Также предлагается запретить взимать сбор в иностранной валюте, оставив только рубли.
Если предложение банков будет принято платежными системами, первым удастся значительно экономить. Однако позиция платежных систем пока неизвестна. Сейчас главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно. На третьем месте запущенная в 2014 году российская система «Мир» с долей рынка в 24,5 процента.
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Комментарии1
Личный счет , Компании , Visa
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