Уровень бедности в России снизился до 12,9% в 2018 году

Доля населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2018 года составила 12,9% (18,9 млн человек) против 13,2% (19,3 млн человек) в 2017 году. Это следует из материалов Росстата

По итогам четвертого квартала 2018 года, уровень бедности составил 10%, или 14,7 млн человек, против 9,9% (14,5 млн человек) в четвертом квартале 2017 года.

Величина прожиточного минимума в четвертом квартале прошлого года составила 10,213 тыс. рублей, что на 2,3% ниже показателя за третий квартала 2018 года. При этом в годовом выражении прожиточный минимум вырос на 4,4% — в четвертом квартале 2017 года он составлял 9,786 тыс. рублей.