Российский госдолг станет доступнее для россиян

Минфин собирается начать размещение облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) по упрощенной схеме, пишет РБК.

По информации издания, изменений коснутся минимальной суммы покупки (10 тысяч рублей вместо нынешних 30) и комиссии банкам-агентам, которую теперь возьмет на себя Минфин.

ВТБ и Также держатели бумаг смогут привлекать под их залог кредиты у банков-агентов, среди которых Сбербанк Промсвязьбанк . В дальнейшем их список пополнит также Почта банк.

Минфин рассчитывает, что новые условия размещения повысят интерес к инструменту со стороны потенциальных инвесторов, то есть граждан. Это особенно важно в условиях возможного ужесточения антироссийских санкций со стороны США, которое предполагает в том числе и запрет на покупку новых выпусков российского госдолга.

Впервые ОФЗ-н начали продавать в отделениях Сбербанка и ВТБ в 2017 году. Тогда их приобретение было сопряжено с целям рядом ограничений. Так, бумаги нельзя было перепродавать на вторичном рынке, а доходность в первый год владения была ниже среднерыночной.