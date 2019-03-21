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Российский госдолг станет доступнее для россиян 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минфин собирается начать размещение облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) по упрощенной схеме, пишет РБК.
По информации издания, изменений коснутся минимальной суммы покупки (10 тысяч рублей вместо нынешних 30) и комиссии банкам-агентам, которую теперь возьмет на себя Минфин.
Также держатели бумаг смогут привлекать под их залог кредиты у банков-агентов, среди которых Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем их список пополнит также Почта банк.
Минфин рассчитывает, что новые условия размещения повысят интерес к инструменту со стороны потенциальных инвесторов, то есть граждан. Это особенно важно в условиях возможного ужесточения антироссийских санкций со стороны США, которое предполагает в том числе и запрет на покупку новых выпусков российского госдолга.
Впервые ОФЗ-н начали продавать в отделениях Сбербанка и ВТБ в 2017 году. Тогда их приобретение было сопряжено с целям рядом ограничений. Так, бумаги нельзя было перепродавать на вторичном рынке, а доходность в первый год владения была ниже среднерыночной.
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Личный счет , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Минфин
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