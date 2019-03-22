Спасут ли должников «кредитные каникулы»

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Согласно документу, попавший в трудную жизненную ситуацию заемщик сможет обратиться в банк с просьбой уменьшить или приостановить платежи по жилищному кредиту на срок до 6 месяцев. Окончательно принять закон планируется до конца апреля.

Изначально предполагалось, что «ипотечные каникулы» затронут только новые кредитные договоры. Однако в среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил подготовить поправки ко второму чтению, согласно которым под действие закона подпадут и ранее выданные жилищные кредиты. Госдума приняла соответствующее постановление о доработке документа.

Одновременно глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков допустил, что льготная практика может быть расширена, и каникулы смогут получить не только ипотечные заемщики.

«Я думаю, что нам с чего-то надо начинать, посмотреть, как это работает, а дальше уже, если жизнь подскажет, расширять сферы применения соответствующих норм. Здесь все надо делать аккуратно», — сказал он.

Возьми ипотеку, и спи спокойно

По оценкам экспертов Госдумы, не более 2% ипотечных заемщиков будут претендовать на «ипотечные каникулы», но в абсолютных цифрах это более 100 тыс. человек. В принципе банки ничего не теряют, просто срок платежей удлиняется по предоставленному кредиту, уверен Аксаков.

Особых изменений в работе финансовых организаций произойти не должно, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев . Сегодня многие крупные банки и так предоставляют заемщикам право на отсрочку кредита для решения своих финансовых проблем.

С другой стороны, многие граждане не решаются брать ипотеку из-за ее длительного срока погашения, отмечает экономист: за 15 — 20 лет может произойти многое, а регулярно оплачивать кредит необходимо всегда.

По итогам 2018 года почти 40% всех новых займов приходилось на ипотеку с минимальным первым взносом, из них порядка 20% — с большим ежемесячным платежом. Именно по данному типу кредита чаще всего возникает просроченная задолженность, отмечает аналитик. Учитывая, что ипотека пользуются наибольшей популярностью у молодых семей, склонных чаще других менять место работы, ввод каникул кажется вполне оправданным с точки зрения экономики, считает он.

«Вполне возможно, принятие законопроекта позволит банкам увеличить количество выдаваемых займов, что положительным образом скажется на их доходах. Если сейчас потеря работы могла привести к полной потере финансовой независимости за счет роста долгов и начисленных пени, то в ближайшем будущем за счет каникул у людей появится возможность решить все свои проблемы и вновь стать дисциплинированным плательщиком», — предполагает эксперт.

Такие нововведения, как «ипотечные каникулы», помогут еще больше понизить и без того невысокий процент риска по ипотечному кредитованию, поддерживает коллег трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис. Сегодня процент просрочек по таким кредитам составляет всего 1,5%.

«Поскольку всегда присутствует возможность потери платежеспособности заемщиком, ипотечные каникулы позволят при критической ситуации не впадать в панику и не брать дополнительные кредиты под более высокий процент, дабы не пропустить платежи по ипотеке, а принять необходимые меры по поиску нового приемлемого источника дохода и нормализации финансового положения», — говорит аналитик.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев , в свою очередь, замечает, что опыт предыдущих кризисов и предоставления каникул ипотечным клиентам показывает, что в случае такой реструктуризации примерно 8,5% клиентов не возвращаются в график, и в итоге им приходится расставаться с жильем. Вместе с тем, резкого всплеска просроченной задолженности из-за подобных льгот он не ожидает.

Цена вопроса

По вопросу расширения каникулярной практики на другие кредиты мнения экспертов разошлись. Это предложение выглядит менее обоснованным, полагает Николаев. Крыша над головой нужна всем, тогда как, например, без личного авто вполне можно прожить. Кроме того, платежи по ипотеке намного выше остальных кредитных выплат, и справится с ними в случае форс-мажора гораздо сложнее. Например, в Москве средний размер платежа приближается к 40 тыс. рублей, что может составлять большую часть зарплаты.

Сомнительной считает эту идею и шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Расходы на возможные каникулы по платежам по слишком широкому спектру кредитов для части заёмщиков банки просто вынуждены будут переложить в форме повышенных процентов при выдаче кредитов на всех остальных без исключения заёмщиков, предупреждает он.

«Банковский бизнес ведь тоже не резиновый. Мало того, что кредиты подорожают для всех остальных, так ещё и снизится сама доступность получения кредита: банки будут тщательнее смотреть, например, на сведения о здоровье заёмщика, и чаще будут отказывать», — рассуждает эксперт.

По его словам, планы по снижению ставок по ипотеке до 8% годовых банкам и так нужно будет чем-то перекрывать, чтобы сохранить общую доходность кредитного сегмента для самого банка. Не нужно сегодня вешать на них много дополнительной нагрузки: она выйдет боком самим потребителям финансовых услуг.

«Подстраховать людей в экстренных случаях, чтобы они не лишились квартиры или иного важного залогового имущества — правильный шаг, но этого шага на сегодня явно достаточно», — уверен аналитик.

Есть как минимум две объективные причины возникновения подобных инициатив у государства, парирует Мехтиев. Во-первых, ощущаемое ухудшение общей экономической ситуации. Во-вторых, отсутствие общепринятого стандарта реагирования у самих участников банковского рынка на потребности потребителей.

«Сказав «А», нет возможности не говорить «Б». Приняв подобный закон в отношении ипотеки, нельзя отгородиться от проблем потребителей других финансовых услуг. Вопрос только в том, где граница применимости этой логики. И второй важный вопрос — будет ли такое расширение иметь обратную силу», — поясняет эксперт.

Вместе с тем он согласен, что каникулы должны распространяться только на дорогие залоговые кредиты, взятые для удовлетворения личных бытовых нужд. По мнению аналитика, если критерии права на применение таких норм и послаблений будут четко прописаны и легко контролируемы, то риски будут только в том, что много сил придется потратить на растолкование норм закона. А банкам придется изыскивать внутренние источники для выплат процентов по тем пассивам, которые они привлекли для выдачи таких кредитов, так как никто им не разрешит вводить «депозитные» каникулы.

Осознанная необходимость

Ситуация с переносом во времени выплат ипотечных и прочих потребительских долгов населения сложилась не от хорошей жизни, но альтернативы нет: риск единовременного схлопывания национального потребительского кредитного пузыря — перспектива ещё более опасная, предупреждает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

«Банки явно заигрались в сказку про кредитоспособного частного заёмщика в мире стагнирующих или падающих зарплат на фоне непрекращающегося роста цен. Так что пусть уж лучше будут «каникулы» до лучших времён», — согласен он.

Аналитик напоминает, что в конце февраля премьер-министр России Медведев поручил правительству провести углублённый анализ накапливающихся последствий для экономики от падающих пятый год подряд доходов населения. Законодательная инициатива по кредитным каникулам является следствием этого анализа, предполагает он.

Но использование подобных каникул в потребительском кредитовании требует жесткой оценки ситуации, в которую попал заемщик, поскольку такие поблажки для большого числа желающих могут негативно сказаться на деятельности банков, добавляет Ланис.