Как Росстат одним отчетом «вытащил из нищеты» свыше миллиона россиян

Росстат продолжает наращивать темпы социально-экономического развития страны невиданными за долгие годы темпами.

По итогам 2018 года число официально людей с доходами ниже прожиточного минимума упало до рекордного низкого за последние 4 года уровня — 18,9 млн человек.

Всего несколько месяцев назад число бедных в России официально превышало 20 млн Экономическое чудо, зафиксированное Росстатом, достигнуто благодаря новой методике подсчета прожиточного минимума, когда его величина отстает от уровня инфляции более чем на 1%. Изменить методику потребовал в январе премьер-министр Дмитрий Медведев , после того, как в ведомстве в декабре 2018 года сменился руководитель: на место Александра Суринова пришел Павел Малков.

Медведев предложил считать бедными не тех, кто мало зарабатывает, а тех, кто мало тратит.

Судя по потоку отчетов последних недель, новый глава Росстата взялся за дело засучив рукава.

Таким образом, все меньше сомнений, что Росстат досрочно выполнит требование президента Путина вдвое сократить бедность к 2024 году.

В начале этой недели Росстат огорошил экономистов цифрами о росте ВВП страны, который, по отчетам агенства, вырос за год на 4,1%.

Никто из опрошенных «Ридусом» экспертов не подвергает ни малейшему сомнению, что все последние отчеты Росстата являются художественным творчеством, но никак не плодом научных исследований.

Руководитель отдела изучения доходов и потребления «Левада-центра» Марина Красильникова подчеркивает, что все соцопросы показывают, что живущими ниже уровня бедности себя ощущает как минимум вдвое больше россиян, чем полагает Росстат.

Это связано с тем, что уровнем бедности считается величина прожиточного минимума, но эта величина сама по себе очень низкая, и она не позволяет обеспечить человеку ничего кроме физиологического выживания. А чтобы ощущать себя достойно, человеку мало физиологического минимума, ему нужно в жизни еще много чего, что прожиточный минимум обеспечить не в состоянии.

Гендиректор «Лаборатории Крыштановской» Ольга Крыштановская говорит, что жонглирование цифрами — это «наследственная болезнь» российской статистики.

Вопреки поговорке, советско-российская статистическая наука руководствуется принципом «если много говорить „сахар“, то в самом деле станет слаще». У нас постоянно меняют критерии оценки тех или иных явлений, чтобы скрыть бедность, невыполнение контрольных цифр, надуть темпы роста и т. д. Данными статистики у нас всегда манипулировали, им никогда нельзя было верить. Эти данные и методики именно что подгоняют под требования руководства страны, что бы сами представители статистических ведомств ни заявляли.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Александра Бурдяк указывает, что при определении уровня благосостояния важно не то, сколько человек получает, а сколько он в состоянии со своих доходов отложить после уплаты всех обязательных налогов и платежей.

Большинство россиян сегодня живет «с колес», то есть проедает все доходы в течение месяца, и ко дню очередной зарплаты у них не остается ничего от предыдущей. У таких просто нет наличных денежных средств, которые можно было бы отложить.