Самозанятые начали сталкиваться с блокировками счетов

Как сообщает портал «Банки.ру», граждане, зарегистрированные как самозанятые, начали сталкиваться с блокировками счетов. Это делается, поскольку, как правило, использование счета физлица для предпринимательской деятельности запрещается в договоре обслуживания, который заключается с банком.

Однако, с другой стороны, самозанятость трудно назвать предпринимательской деятельностью. Это ближе к договору подряда, где, однако, налоговым агентом выступает сам работник. Проблема в том, что банки не очень знают, как работать с самозанятыми, и поэтому ведут себя по-разному, говорит основатель биотехнологической компании «Время» Олег Тетерин

Олег Тетерин, основатель биотехнологической компании «Время»: «Действительно, я слышал от многих клиентов Сбербанка , которые являются самозанятыми, что у них возникает одна и та же проблема — блокировка карт до тех пор, пока ты не подтвердишь. Это не очень удобно, потому что, пока ты не подтвердишь, ты вообще не можешь пользоваться картой. В случае Альфа-банка , например, ты можешь пользоваться всеми операциями, кроме как на ту сумму, на которую тебе нужно подтверждение. Я сейчас занимаюсь проектом по биотехнологиям, который называется „Время“ и связан с продлением активной части жизни. И как самозанятый специалист я сталкиваюсь с подобного рода проблемами. Но существуют абсолютно законные способы, как можно обойти все препоны банков. Обычно подтверждением является договор. Если это по бизнесу, то это договор по бизнесу, если это заем между физлицами, тогда идет скан договора займа. Как правило, этих двух документов, в зависимости от вида транзакции, им достаточно для того, чтобы разблокировать операцию. Но речь о блокировке счетов не идет».

Исследователь моды и главный редактор журнала Fashionograph Тим Ильясов с подобными проблемами не сталкивался, но думает, что решить их будет не очень сложно.

Тим Ильясов, исследователь моды и главный редактор журнала Fashionograph: «Пока у меня проблем не было. Банк, судя по всему, начинает волноваться, если регулярно приходит одна и та же сумма, а у меня сумма обычно приходит разная, и поэтому банк, наверно, не очень понимает. Есть форма отчетности, которая легко этот счет размораживает. Я получил на личную карточку деньги от заказчика, я выполнил некую услугу, например прочитал лекцию, и мне за лекцию перевели гонорар. Через приложение „Мой налог“ я выписал чек, оплатил налог, я абсолютно чист и перед законом, и перед банком. Если у банка есть какие-то вопросы, он ко мне приходит с проверкой физического лица и говорит: „Откуда у тебя деньги приходят?“ Я говорю: „Слушайте, я молодец, я заплатил налоги с каждой суммы. Вот чеки, вот мои налоги, так что никаких претензий у вас ко мне нет“. В этом случае банк говорит: „А, ну окей, проблем нет, заплатил налоги — спи спокойно“, — и мой счет обратно размораживает».