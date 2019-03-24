«Надо быть ближе к народу»: в РПЦ призвали уравнять зарплаты чиновников и бюджетников

Русской православной церкви предложили уравнять зарплату российских чиновников с оплатой труда учителей и врачей. Священники выступили против поляризации общества и разрыва между простыми людьми и работниками государственных структур.

Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» прокомментировал резонансное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева о том, что маленькую пенсию получают «тунеядцы и алкаши».

«Я думаю, что чиновникам надо быть ближе к народу, а эта близость должна прежде всего заключаться в том, что их зарплаты должны соответствовать средним зарплатам бюджетников. Вот тогда они начнут понимать, как люди живут, и, может быть, начнут думать о том, как повышать зарплаты», — заявил священник.

Митрополит Илларион также отметил, что многие чиновники плохо себе представляют, как вообще можно прожить на пенсию в восемь тысяч рублей или на зарплату в 15 тысяч рублей, а в России немало людей, которые именно так и живут. По сути еле-еле сводят концы с концами.

Во время заседания Волгоградской областной думы Набиев заявил, что нормальная пенсия колеблется в промежутке от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а восемь тысяч получают только «тунеядцы и алкаши». Коллеги депутата приняли решение лишить его мандата за такие слова.