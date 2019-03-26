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Россиянам пообещали заморозку налогов 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка не изменится, а внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс никак не отразится на нагрузке бизнеса и россиян. Такое заявление председатель правительства сделал в ходе расширенной коллегии министерства финансов, сообщает ТАСС.
«Фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шесть лет корректироваться не должны», — заявил Медведев, отметив, что подготовка законопроекта находится на завершающей стадии.
В ходе расширенной коллегии министерства также был затронут вопрос устойчивости российского бюджета. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов похвалился, что российский бюджет впервые адаптирован к низким ценам на нефть, что является одним из лучших результатов за последние 10 лет.
«Цена на нефть, которая обеспечивает баланс бюджета текущего счета, сегодня составляет 35-45 долларов за баррель соответственно», — отметил вице-премьер.
Проблема интеграции неналоговых платежей в налоговый кодекс сильно беспокоит бизнес-объединения, которые несогласны с аргументами Медведева и наоборот, ожидают, что обновленный Налоговый кодекс приведет к чрезмерной нагрузке на бизнес, о чем они доложили в письме президенту России Владимиру Путину.
Законопроект Минфина фактически приравнивает неналоговые платежи к налоговым, что позволит налоговой блокировать счета компании за неуплату утилизационного или курортного сбора, отмечает бизнес.
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Комментарии10
Личный счет , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Минфин , ИТАР-ТАСС
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