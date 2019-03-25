Россиянам в апреле проиндексируют пенсии

Множество изменений ждет российских граждан с наступлением апреля. Наиболее важные из них собрал портал News.ru.

Во-первых, с 1 апреля в России проиндексируют пенсии. В частности, повышение коснется социальных пенсий по старости, инвалидности или потере кормильца и выплат по государственному пенсионному обеспечению.

Индексация затронет практически 4 миллиона пенсионеров, отмечает издание.

Кроме того, с 1 апреля будет введен новый расчет НДС. Будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров для 10-процентной ставки. Федеральная налоговая система планирует изменить электронный формат счета-фактуры и универсального передаточного документа.

А со 2 апреля должны вступить в силу новые правила оформления ОСАГО.

Теперь водители смогут самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» для электронных документов и «Единый агент» — для бумажных.

Ранее такой возможности выбора у автовладельцев не было, так как страховщики выбирались автоматически.