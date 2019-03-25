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Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Мы сейчас не видим опасения с учетом цели, поставленной президентом, по выходу на 8% к 2024 году. Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут возможно раньше, но видимо не в этом, и даже не в следующем году. Мы уверены, что к 2024 году покажем устойчивый тренд по выходу на 8%, а если у нас все будет макроэкономическое хорошо развиваться, то даже и ниже", — сказал он, выступая на селекторном совещании по реализации нацпроекта под председательством вице-премьера Виталия Мутко.
Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Виталий Мутко , Алексей Моисеев , Минфин
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