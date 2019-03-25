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Изменения в пенсионной системе не затронут сотрудников полиции 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пенсионные изменения и повышение пенсионного возраста не затронут сотрудников МВД. Об этом на заседании общественного совета при ведомстве сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко.
"Прежде всего вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются. Здесь мы занимаем твердую позицию: такие мероприятия не планировались и не планируются. Мы видим возможность увеличить предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, прошу не путать с выслугой лет, дающей право на получение пенсии", — сказал он.
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Личный счет , МВД , ИТАР-ТАСС
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