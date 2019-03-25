Изменения в пенсионной системе не затронут сотрудников полиции

МОСКВА, 25 марта. / ТАСС /. Пенсионные изменения и повышение пенсионного возраста не затронут сотрудников МВД . Об этом на заседании общественного совета при ведомстве сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко.

"Прежде всего вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются. Здесь мы занимаем твердую позицию: такие мероприятия не планировались и не планируются. Мы видим возможность увеличить предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, прошу не путать с выслугой лет, дающей право на получение пенсии", — сказал он.