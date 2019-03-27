Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

По словам главы социального комитета СФ Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.

Как заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов , доиндексация пенсий по новому принципу, предложенному президентом РФ Владимиром Путиным , в текущем году будет произведена при очередных выплатах, ресурсы в бюджете на эти цели есть. По словам министра, доиндексация оценивается в текущем году в размере около 15-20 миллиардов рублей.

Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, "которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году".