Апрельская индексация: на сколько вырастут пенсии

В апреле средний размер социальной пенсии россиян вырастет до 9 266 рублей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

ПФР рассказали, что пенсии вырастут благодаря индексации на два процента с 1 апреля. Повышение затронет почти четыре миллиона пенсионеров.

Двухпроцентная индексация проводится в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторых других категорий граждан.

Средний размер социальной пенсии детей с инвалидностью и инвалидов с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно. Пенсии военных инвалидов достигнут 31,3 тысячи рублей.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05 процента. Размер фиксированной выплаты после этого составил 5334,2 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в мае россияне получат доплаты после перерасчета пенсий. О необходимости сделать это говорил президент РФ Владимир Путин . В этом году пенсии проиндексировали, благодаря чему многие пенсионеры начали получать больше прожиточного минимума (или равную ему сумму). Однако им при этом урезали социальные доплаты.

Путин отметил, что повышать пенсии необходимо сверх уровня прожиточного минимума: сначала доводить пенсии до этого уровня, и только потом считать, на какую сумму их надо индексировать.