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Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов 

Финмаркет + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество таких заемщиков резко выросло в прошлом году и сейчас превышает 8 млн человек. Между тем уже осенью условия выдачи им кредитов могут резко ужесточиться. Эксперты отмечают, что это повлияет прежде всего на граждан с небольшим уровнем дохода и повлечет их уход в теневой сектор.
Согласно оценке БКИ ОКБ (входит в тройку крупнейших бюро кредитных историй), за 2018 год значительно выросли количество и доля заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки превышает 50%. Оценка проводилась на основании информации из кредитных историй и агрегированных данных по указанным кредиторами доходам заемщиков. По состоянию на 1 марта 2019 года больше половины своего дохода на погашение ссуд отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех заемщиков.
Показатель растет с 2017 года. Так, в 2016 и 2017 годах он находился на уровне 12,7%, в 2018 году составил 13,8%.
При этом среди закредитованных граждан 53% (4,33 млн человек) имеют месячный доход от 20 тыс. до 50 тыс. руб., 26% (2,19 млн) — менее 20 тыс. руб., 21% (1,7 млн) — более 50 тыс. руб. По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, цитируемого "Ъ", к повышению значения PTI может приводить возросшая активностью кредиторов, которые предлагают заемщикам все большие суммы: "Средняя сумма потребкредита только за прошлый год выросла почти на 40%, превысив 180 тыс. руб., а в отдельных банках она составляет 600–700 тыс. руб. ".
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Личный счет , Газета "Коммерсантъ"
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