«Ромир» зафиксировал снижение расходов россиян

Расходы россиян на неделе с 18 по 24 марта продолжили снижаться и достигли 4233 руб., свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

«Вторая постпраздничная неделя (18-24 марта) так же, как и предыдущая, показала нисходящие результаты как по объему общих расходов, так и по величине среднего чека. На 12-й неделе повседневные траты среднестатистической семьи составили 4233 руб. при среднем чеке в 523 руб.», — говорится в сообщении холдинга.

В «Ромире» уточнили, что размер среднего чека на 12-й неделе текущего года оказался самым низким с его начала. Расходы россиян были меньше только в январе в связи с экономией после продолжительных новогодних праздников.

По сравнению с 11-й неделей 2019 года расходы россиян сократились на 7,7%, по сравнению с 12-й неделей 2018 года — на 2%. Размер среднего чека за неделю уменьшился на 4,4%, год к году — на 2,7%.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.