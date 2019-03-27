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Россияне испугались за свою жизнь на пенсии 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне все больше волнуются за источники своих доходов на пенсии. Об этом свидетельствуют данные негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, который зафиксировал рост интереса к самостоятельному накоплению денег на пенсию в 40 раз, а самый большой интерес к теме пенсионных накоплений стали проявлять молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет.
«Клиенты, обратившиеся в НПФ Сбербанка по телефону, в конце прошлого года спрашивали в основном об обязательном пенсионном страховании. Ежемесячно операторы фиксировали не более нескольких десятков вопросов о заключении договора индивидуального пенсионного плана (ИПП)», — рассказали «Ленте.ру» в НПФ Сбербанка.
В финансовой организации отметили, что с начала 2019 года интерес к самостоятельным накопления резко вырос. Например, на 17 процентов подскочило число вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.
В Сбербанке также отметили рост финансовой грамотности россиян — около 12 процентов клиентов интересовались о доходности размещения пенсионных средств, еще пять процентов интересовались налоговыми вычетами. Общее количество клиентов НПФ Сбербанка превышает 10 миллионов человек, это один из крупнейших фондов в стране. Ежемесячно через сайт и телефонные звонки в НПФ обращаются около 130 тысяч россиян.
Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что слабое место российской экономики — это отсутствие «длинных денег». По ее мнению, источником длинных денег должны стать как раз негосударственные пенсионные фонды, которые бы инвестировали накопления своих клиентов в российскую экономику.
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Личный счет , Эльвира Набиуллина , Сбербанк России , НПФ Сбербанка , Центральный банк России , Lenta.ru
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