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«Муки раскаяния»: россияне не умеют покупать валюту 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне покупают иностранную валюту не вовремя и продают «в муках раскаяния», рассказали эксперты «Газете.ru».
Вчера Центральный банк представил обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2019 года.
Он свидетельствует о традиционном снижении активности населения: совокупный спрос на наличную иностранную валюту по сравнению с декабрем сократился на 25%, в частности на доллары — на 23%, на евро — на 29%.
Объем покупки валюты населением в январе по сравнению с декабрем упал на 15% (долларов — на 11%, евро — на 20%). Количество операций по покупке физлицами валюты уменьшилось на 24%, тогда как средний размер сделки увеличился на 12%.
По словам Владимира Тихомирова из «БКС Глобал маркетс» и Романа Блинова из Международного финансового центра, валютный рынок России характеризуется сезонностью — спрос со стороны граждан растет перед майскими и январскими отпусками и падает после.
Между тем, как отметил Тихомиров, нередко рубль растет сильнее всего в марте-апреле — из-за роста спроса и, как следствие, цен на нефть перед летом. Например, сегодня ЦБ оценивает доллар в 64,6 рубля, а в декабре 2018-го оценивал в 66-69.
Несмотря на это, россияне продолжают покупать валюту тогда, когда она им нужна, а не когда это выгодно, а потом испытывают «муки раскаяния».
По мнению Дениса Лисицына из ERARIUM Group, лучшим временем для покупки валюты является лето, когда падает спрос. По мнению Дмитрия Александрова из «Универ Капитала», конец мая — начало июля.
Комментарии62
Личный счет , Статьи , Дмитрий Александров , Центральный банк России , Газета.Ru
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