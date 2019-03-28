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Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян 

Финмаркет + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Visa и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, сообщают "Ведомости", ссылаясь на гендиректора платежной системы в России Екатерину Петелину.
"Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории", — объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма — эти параметры должны что-то говорить о заемщике. Кроме того, люди могут обращаться за кредитом впервые — о них у бюро нет сведений. Наконец, кредитное поведение может быть устаревшим, а транзакционное — актуально, отмечает она.
Visa может проанализировать, как человек тратит по картам разных банков, и дать целостную картину его поведения, присвоив ему скоринговый балл. У клиента может быть зарплатная карта в одном банке и любимая карта с баллами для путешествий в другом, приводит она пример. По этим картам он выглядит разным человеком: один снимает деньги в банкомате и иногда использует карту для мелких покупок, другой — премиальный клиент, покупающий одежду в Италии. Несмотря на миф, что зарплатный банк знает о клиенте все, он видит 40% информации, привел результаты пилота гендиректор бюро Олег Лагуткин.
Важно для кредитного скоринга и то, если у человека есть отдельная карта для покупок в интернете и он использует ее для оплаты, скажем, азартных игр.
Работу с банками ведет "«Эквифакс": он обращается к Visa и по запросу банка выдает ему итоговый скоринговый балл заемщика, передал Лагуткин через представителя.
Хотя в роли агрегатора выступает БКИ, в базу попадут данные не только о кредитных картах, но и о дебетовых. Сбор базы происходит в офлайн-режиме: банки — участники проекта раз в неделю предоставляют через бюро зашифрованные номера всех карт всех своих клиентов.
15 банков, в том числе «очень крупные розничные игроки», подтвердили, что готовы использовать сервис Visa, указывает Петелина.
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Комментарии
Личный счет , Олег Лагуткин , Екатерина Петелина , Visa , Ведомости
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