Пересчитают по-новому: россиян ждут изменения в платежках ЖКХ

Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил, что в России могут скорректировать процедуру перерасчета коммунальных платежей для ее упрощения. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Егоров сделал на Красноярском экономическом форуме. Он подчеркнул, что существует много различных вариантов корректировки, их выбирают сами российские субъекты.

ТАСС отмечает, что сделать перерасчет платы за услуги ЖКХ можно по общедомовым тарифам. Среди поводов для перерасчета — продолжительное отсутствие жильцов, неоказание коммунальных услуг или низкое качество этих услуг.

Благодаря этому можно снизить сумму платы за водоснабжение, газ, электричество и водоотведение.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за многие услуги ЖКХ «больше ста процентов себестоимости». Артемьев отметил, что компании из соседних областей зачастую производят куб воды в одинаковых климатических условиях. Однако в итоге, по его словам, тариф может отличаться в 54 раза.