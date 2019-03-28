Карты «Мир» начнут принимать в Узбекистане до конца 2019 года

Прием российских платежных карт "Мир" в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"). Соответствующее соглашение между платежной системой "Мир" и UzCard подписано сегодня на полях Международного финансово— экономического форума государств — участников СНГ.

Договор предусматривает организацию приема карт "Мир" в инфраструктуре банков — участников платежной системы UzCard до конца 2019 года.

Планируется, что продолжением взаимодействия двух платежных систем станет обеспечение приема карт UzCard в инфраструктуре российских банков — участников платежной системы "Мир". Кроме того, сотрудничество платежных систем двух стран позволит UzCard использовать технологии платежной системы "Мир", в том числе — выпускать свои карты с платежным приложением "Мир".