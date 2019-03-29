Минтруд предложил доплачивать россиянам за эмоциональные нагрузки и неудобный график работы

Министерстве труда предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также за неудобный график. Вопрос о новых параметрах «доплаты за вредность» рабочим обсуждали на совещании в ведомстве еще 11 марта.

В первую очередь, как пишет газета «Известия», на прибавку могут рассчитывать сотрудники правоохранительных органов , медики, педагоги, журналисты, бухгалтеры, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта, рассказал изданию секретарь

Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель.

По его словам, экспертам предстоит разработать методику для оценки влияния вредных факторов на здоровье сотрудников. Это позволит впоследствии обязать работодателей учитывать их при оценке условий работы наряду с опасным излучением, шумом и т.д.