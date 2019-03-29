С апреля вырастут пенсии, изменятся правила ОСАГО и льготные товары

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2 процента. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 15.03.2019 N 271. Индексация социальных пенсий ориентируется на темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. А он как раз вырос на два процента.

Повышение коснется 3,2 миллиона человек. Социальные пенсии получают по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны, говорится на сайте Пенсионного фонда России . Кроме того, в некоторых случаях устанавливается социальная пенсия по старости.

Как уже писала "РГ", после нынешней индексации ожидается, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

ЦБ увеличит коэффициент риска по потребкредитам

Банк России повысит на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Об этом говорится в сообщении регулятора. Речь идет о необеспеченных займах, которые начнут выдавать с 1 апреля. Это кредиты без поручителей и залогов на любые нужды — от ремонта до лечения, учебы и отпуска. Практически банки берут на себя риск за таких "клиентов без страховки".

"Эта дополнительная предохранительная мера от ЦБ адресована напрямую банкам, а не заемщикам, не населению, — пояснил в разговоре с "РГ" финансовый аналитик Петр Пушкарев. — Чем больше банк выдает необеспеченных потребительских кредитов, чем больше таким образом расширяет свой кредитный портфель, тем существеннее по суммам банк должен накапливать, резервировать буфер неиспользуемого капитала у себя на балансе. По сути, банк должен оставлять отдельную денежную "кубышку" на случай превышения доли будущих неплатежей, невозвратов по таким необеспеченным кредитам".

Это должно сделать банки более осторожными при одобрении таких рискованных кредитов. И в конечном счете, снизить закредитованность населения.

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС

С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию. В Перечне продовольственных товаров исключены позиции, касающиеся ввоза племенных животных, птиц и яиц, а также корма для декоративных грызунов и рептилий. В Перечне для детей внесены уточнения, предусматривающие, в частности, расширение диапазона размеров и дополнение некоторых позиций, например, в список попали кровати-манежи.

Напомним, что пониженная ставка НДС в размере 10 процентов применяются в отношении товаров социального назначения, некоторых продовольственных и промтоваров.

ОСАГО рассчитают по-новому

Для договоров ОСАГО, заключенных с 1 апреля, будет применяться новый порядок расчета скидки за безаварийную езду — так называемого коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Этот коэффициент бывает повышающим, если водитель допустил аварии, и понижающим — если их нет. КБМ — один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО. Чем меньше коэффициент, тем дешевле обойдется страховка водителю.

С апреля коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год. И в течение года не будет пересчитываться. Если ко времени присвоения коэффициента у автовладельца их окажется несколько, то выбран будет самый низкий. Как писала "РГ", такой подход позволит исключить случаи "задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении".

Обед и витамины "за вредность"

Пополнится список производств с особо вредными условиями труда, рабочие и специалисты которых имеют право на бесплатное лечебно-профилактическое питание. В него со 2 апреля включат производство лития ртутным способом. В перечне таких производств несколько десятков позиций. И по каждому строго расписаны те, кто должен получать дополнительное питание "за вредность". А также список специальных рационов, где указаны продукты и их количество.

Кроме этого, в зависимости от производства, работники и специалисты получают витамины — А, С, РР, В1, В2. Все это предусмотрено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н.