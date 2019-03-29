«Шок слишком велик»: принято решение по реформе пенсионных накоплений

Власти отложили внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) на неопределенный срок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству, администрации президента РФ и Центробанку.

По словам собеседников издания, такое решение было принято после «закрытого» опроса населения, проведенного ВЦИОМ по заказу администрации президента. Опрос продемонстрировал негативную реакцию россиян.

Один из источников газеты пояснил, что граждане еще не отошли от повышения пенсионного возраста.