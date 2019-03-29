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«Шок слишком велик»: принято решение по реформе пенсионных накоплений 

Рамблер 2 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Власти отложили внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) на неопределенный срок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству, администрации президента РФ и Центробанку.
По словам собеседников издания, такое решение было принято после «закрытого» опроса населения, проведенного ВЦИОМ по заказу администрации президента. Опрос продемонстрировал негативную реакцию россиян.
Один из источников газеты пояснил, что граждане еще не отошли от повышения пенсионного возраста.
«Люди пугаются всего, что связано с пенсионной реформой. Шок от недавнего повышения пенсионного возраста слишком велик», — заявил он.
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