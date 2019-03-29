В России изменится система начисления зарплат

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты.

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, согласно которым сотрудники самостоятельно смогут выбирать кредитную организацию для перечисления заработанной платы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сейчас все работающие граждане получают зарплату в кассе или на карту. При этом кредитную организацию обычно выбирает работодатель. По словам российского премьера Дмитрия Медведева, сейчас тоже есть такая система, но работодатели ее избегают.

«После внесения изменений, если мы их примем, у работодателя будет 15 календарных дней, чтобы переоформить документы. А если он этого не делает, наступает административная ответственность», — сказал премьер.