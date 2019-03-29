Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты.
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, согласно которым сотрудники самостоятельно смогут выбирать кредитную организацию для перечисления заработанной платы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Сейчас все работающие граждане получают зарплату в кассе или на карту. При этом кредитную организацию обычно выбирает работодатель. По словам российского премьера Дмитрия Медведева, сейчас тоже есть такая система, но работодатели ее избегают.
«После внесения изменений, если мы их примем, у работодателя будет 15 календарных дней, чтобы переоформить документы. А если он этого не делает, наступает административная ответственность», — сказал премьер.
В прошлом году Минтруд зафиксировал порядка 80 тысяч нарушений по начислению зарплат, из них около 10% касаются права сотрудника выбрать удобный для него способ получения зарплаты. В Правительстве отмечают, что если работодатель отказывается менять банк по просьбе работника, ему грозит штраф от пяти до 50 тысяч рублей.