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Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому пику 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Уровень долговой нагрузки населения России достиг 9,9%, что близко к историческому пику 2014 года, когда уровень долговой нагрузки составлял 10,4%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Как отмечается в материалах, динамика долговой нагрузки населения в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования, передает ТАСС.
Данилова также уточнила, что тенденция быстрого роста долговой нагрузки по необеспеченным кредитам наблюдалась последний год. Вместе с тем, долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно. По ее словам, «это связно с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков».
Ранее сообщалось, что настоящий бум кредитования наблюдается в России. Это тем более удивительно, что еще несколько лет назад финансовый кризис заставил жителей страны перейти в режим экономии. Однако сейчас, похоже, потребительская модель вернулась к докризисным показателям.
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Личный счет , Елизавета Данилова , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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