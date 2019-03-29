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Путин подал декларацию: что в кошельке у президента 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Владимир Путин подал декларации о доходах за прошлый год, сообщили в Кремле. Доход президента России в 2017 году составил 18,7 млн рублей, удвоившись к предыдущему году за счет продажи объектов недвижимости. О том, какие доходы у Путина, хочет знать и конгресс США, поручивший своей разведке раскопать источники и объемы средств президента России.
Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подали декларации о доходах, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Зарплата президента устанавливается президентским указом, также как и зарплата премьер-министра. В соответствии с законодательством РФ, президент ежегодно отчитывается о своих доходах.
В апреле 2018 года Кремль сообщил, что доход президента России в 2017 году превысил 18,7 млн рублей. В собственности у него значатся квартира, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».
В 2016 году доход главы государства составил 8,86 млн рублей. Тогда в собственности у Путина был, помимо прочего, земельный участок площадью 1500 кв. м. Дмитрий Песков объяснял тогда, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости.

Меньше, чем у Жириновского?

Перед президентской кампанией Путин отчитался в ЦИК о своих доходах за 6 лет. В отчете, направленном в ЦИК в феврале прошлого года, говорилось, что Путин за 2011–2016 годы получил доход в сумме 38,5 млн руб.
Источниками доходов стали президентская зарплата, вклады в банках и военная пенсия. Перед выборами в 2012 году Путин отчитывался о четырехлетнем доходе в размере 17,7 млн руб.
Путин известил Центризбирком о том, что ему принадлежит квартира площадью 77 кв. м в Санкт-Петербурге и там же один гараж площадью 18 кв. м. Перед прошлыми выборами он отчитался о земельном участке в Подмосковье (1,5 тыс. кв. м), квартире в Санкт-Петербурге (77,7 кв. м) и гараже в том же городе (12 кв. м). Содержание графы «Обязательства имущественного характера» не изменилось: квартира в бессрочном пользовании в Москве и одно гаражное место в Петербурге.
Не изменились и сведения о ценных бумагах, которыми владеет Путин: 230 акций банка «Санкт-Петербург» и перечень задекларированных им транспортных средств (два ГАЗ М21 1960-х годов, ВАЗ 2121 2009 года и прицеп «Скиф»).
Но выросло количество задекларированных Путиным счетов — с 10 до 13. Сумма остатков на счетах выросла с 5,7 млн до 13,8 млн руб.
По сравнению, например, с завсегдатаем президентской гонки лидером ЛДПР Владимиром Жириновским доходы Путина выглядят скромнее. Жириновский перед выборами отчитался о доходе в 98 млн рублей.

Американская разведка копает под Путина

В начале 2019 года пресс-секретарь Песков рассказал, что Путин получает зарплату и военную пенсию. Эти средства перечисляются на карту банка, находящегося под санкциями — банка «Россия».
О том, какими доходами располагает российский президент, хотят знать и в палате представителей конгресса США. 13 марта палата одобрила законопроект, обязывающий директора Национальной разведки раскрыть информацию о доходах и имуществе президента России Владимира Путина. Авторы законодательной инициативы — члены палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк).
Инициативу назвали Vladimir Putin Transparency Act — «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».
Директор Национальной разведки США должен подготовить соответствующий отчет в течение полугода. «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» предписывает главе Нацразведки включить в доклад «известные источники дохода» российского лидера. В законопроекте предлагается раскрыть сведения о доходах президента и его семьи как в России, так и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость.
Ведомство должно сделать акцент на поиске «подставных» или посреднических структур, с помощью которых Владимир Путин якобы скрывает какую-либо информацию.
Кроме того, в докладе разведки должны быть раскрыты доходы должностных лиц и бизнесменов — «наиболее значимых российских высокопоставленных политических деятелей и олигархов», которые являются сторонниками Путина. В случае одобрения закона сенатом, документ ляжет на стол президенту США Дональду Трампу.
В конце февраля подготовку доклада о доходах Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» и призвал не относиться к нему серьезно.
«Мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц.
Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — говорил Песков.
В Совете Федерации посчитали подготовку доклада о доходах и имуществе Путина попыткой оказать психологическое давление на Россию.
«Превратить Россию в изгоя не получится при всем желании», — заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
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Личный счет , Статьи , Олег Морозов , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Акционерный банк "Россия" , Банк "Санкт-Петербург" , Совет Федерации , ЛДПР , Центризбирком России , РИА Новости
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