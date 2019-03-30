В России не захотели устанавливать «умные» счетчики

Власти России передумали устанавливать «умные» счетчики на газ в принудительном порядке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам чиновника, на реализацию проекта понадобилась бы огромная сумма. Эти дополнительные деньги можно было получить, только повысив тарифы на газ для населения. На такую непопулярную меру правительство не решилось.

«Эту идею было поручено просчитать, сколько это стоит. Какая будет дополнительная нагрузка на потребителей, какие возможные источники финансирования… Посчитали, оказалась достаточно солидная сумм. И с учетом расчетов мы в принципе уже отказались от идеи установки этих счетчиков», — сказал Козак

При этом он заметил, что смарт-счетчики все же могут в будущем появиться в стране.

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — сказал вице-премьер.