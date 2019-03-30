Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
64.96
73.30
72.95
Прогноз
01.04 – 08.04
$
63.68
72.63
Индексы и котировки Brent
68.39
+0.00 Золото
1291.91
–0.01 РТС
1198.11
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
29.03
1.1218
–0.0108
15.03
1.1326
26.03
15.03
04.03

В России не захотели устанавливать «умные» счетчики 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти России передумали устанавливать «умные» счетчики на газ в принудительном порядке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам чиновника, на реализацию проекта понадобилась бы огромная сумма. Эти дополнительные деньги можно было получить, только повысив тарифы на газ для населения. На такую непопулярную меру правительство не решилось.
«Эту идею было поручено просчитать, сколько это стоит. Какая будет дополнительная нагрузка на потребителей, какие возможные источники финансирования… Посчитали, оказалась достаточно солидная сумм. И с учетом расчетов мы в принципе уже отказались от идеи установки этих счетчиков», — сказал Козак
При этом он заметил, что смарт-счетчики все же могут в будущем появиться в стране.
«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — сказал вице-премьер.
Ранее пресса сообщала, что Министерство энергетики представило кабмину расчеты по переходу на «умные» газовые счетчики. Внедрение подобной системы обошлось бы в 385 миллиардов рублей.
Комментарии41
Личный счет , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгрия захотела получать газ в обход Украины42
Россия готовится прекратить транзит через Украину365
Трамп назвал виновных в замедлении мировой экономики4
Названы самые стабильные сферы для работы в России2
«Газпром» и «Русгаздобыча» построят завод СПГ в Усть-Луге
Видео
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Россия готовится прекратить транзит через Украину
Экономика Компании
Две страны ополчились на «Северный поток-2»
Компании Рынки
Китай испугался Запада и ополчился на Россию
Компании
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Курс рубля неожиданно расстроил россиян
Рынки
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение