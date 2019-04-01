Четырём миллионам россиян повысили пенсии

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии будут проиндексированы на 2 процента. Прибавку получат около 4 миллионов граждан.

Вступило в силу соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2019 года № 271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий».

Социальные пенсии назначаются по старости, если человек официально нигде не работал или трудился недолго: у него нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения страховой пенсии.

Также на социальную пенсию имеют право:

— инвалиды,

— дети, потерявшие кормильца,

— дети, родители которых неизвестны,

— иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России.