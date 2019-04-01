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Четырём миллионам россиян повысили пенсии 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии будут проиндексированы на 2 процента. Прибавку получат около 4 миллионов граждан.
Вступило в силу соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2019 года № 271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий».
Социальные пенсии назначаются по старости, если человек официально нигде не работал или трудился недолго: у него нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения страховой пенсии.
Также на социальную пенсию имеют право:
— инвалиды,
— дети, потерявшие кормильца,
— дети, родители которых неизвестны,
— иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России.
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Личный счет , Видео , Правительство РФ
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